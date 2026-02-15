Valsa Group missione compiuta Lube battuta quarto posto in pugno

Valsa Group Modena ha conquistato un'importante vittoria contro Cucine Lube Civitanova, causando l'eliminazione della squadra marchigiana dai playoff. La partita, decisa al quinto set, ha visto i modenesi mettere a segno una rimonta emozionante dopo aver perso i primi due parziali. Nikolov ha guidato il team con 22 punti, mentre Kukartsev ha aggiunto 12, contribuendo alla vittoria decisiva. La squadra di Modena ha dimostrato carattere, ribaltando le sorti del match e assicurandosi il quarto posto in classifica.

Cucine Lube Civitanova 2 Valsa Group Modena 3 (17-25 22-25 25-17 25-18 13-15) CIVITANOVA: Loeppky 11, Boninfante 2, Nikolov 22, Bottolo 3, Gargiulo 7, Tenorio, Bisotto (L), D'Heer 6, Kukartsev 12, Orduna, Duflos Rossi, Podrascanin, Podrascanin, Balaso (L2) ne. All. Medei. MODENA: Buchegger 11, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Porro 10, Sanguinetti 12, Mati 10, Perry (L), Giraudo, Ikhbayri, Massari, Bento ne, Tauletta ne, Anzani ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Cesare e Saltalippi. Note: spettatori 3153. Durata set: 25', 29', 25', 23', 18'. Tot: 2h00. Civitanova: ace 7, bs 26, muri 8, errori totali 35.