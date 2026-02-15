Vallefoglia-Monviso 3-2 | le ospiti pagano 35 errori e cedono il punto in rimonta

Vallefoglia ha battuto Monviso 3-2, perché le ospiti hanno commesso 35 errori e hanno ceduto il punto in rimonta. La partita si è conclusa con un set decisivo combattuto fino all'ultimo punto. Monviso ha sbagliato troppo in attacco, permettendo a Vallefoglia di reagire e conquistare il risultato.

La sfida tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Wash4Green Monviso si è conclusa con la vittoria della formazione di Vallefoglia al tie-break, dopo una partita estremamente combattuta. Una prestazione complessiva di squadra ha permesso agli animi di rimanere raising nonostante un numero consistente di errori, pesanti soprattutto nei momenti decisivi. I dettagli tecnici evidenziano una performance offensiva di rilievo per alcune giocatrici chiave, supportata da una panchina capace di gestire incarichi e rotazioni per tutti i set. Tra i protagonisti della gara emergono nomi di rilievo che hanno guidato l'andamento della squadra.