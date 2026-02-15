Valerio Tuveri, noto come l’ammazzagraffiti, ha dichiarato di non essere contrario alla Street Art, ma di voler fermare i vandali che danneggiano le opere. Tuveri, che ha meno di trent’anni e viene da Tor Bella Monaca, ha accumulato circa 160 mila follower sui social network, dove condivide video e commenti contro chi deturpa le murature della città. Di recente, ha pubblicato un video in cui mostra come rimuove gli spray indesiderati da un murale, attirando l’attenzione di molti giovani appassionati di arte urbana.

Il nemico numero uno dei graffitari romani non ha ancora trent’anni, è nato a Tor Bella Monaca e conta circa 160 mila follower tra TikTok, Instagram e Facebook. Ha una passione viscerale per mantenere il travertino immacolato, che gli è valsa l’anno scorso il Romoletto d’oro. Con lo stesso piacere di chi lascia una tag, lui la cancella, incassando elogi e minacce. Ma Valerio Tuveri, titolare con il fratello Alessandro e il padre Luca della ditta Roma Sabbiature, è convinto delle sue idee e non ha perdonato a Le Iene, che gli dedicarono un servizio tv, di averla “buttata in caciara”. Facendolo passare per chi non ha capito ancora l’importanza di un Banksy, di un Basquiat o degli operosi street artist brulicanti nella Capitale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Valerio Tuveri l’ammazzagraffiti: “Non ce l’ho con la Street Art ma con i vandali”

