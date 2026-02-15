Valditara si complimenta con le maestre che hanno sventato un tentativo di rapimento di due bambini all’uscita di scuola

Valditara ha elogiato le maestre che hanno impedito un tentativo di rapimento di due bambini all’uscita dalla scuola, dopo che le insegnanti hanno bloccato un uomo che cercava di portare via i piccoli nel cortile scolastico. La scena si è svolta ieri pomeriggio davanti a un asilo comunale, dove le insegnanti hanno notato l’uomo sospetto e sono intervenute immediatamente. Questo episodio ha portato alla luce le modalità di consegna degli studenti e le misure di sicurezza adottate dagli istituti.

Un tentativo di rapimento ai danni di due bambini all’uscita da scuole dell’infanzia comunali ha riacceso l’attenzione sulle procedure di consegna degli alunni e sulle responsabilità degli istituti scolastici. L’episodio, avvenuto nei pressi delle scuole “G. Oberdan” e “Lola Di Stefano”, è stato sventato grazie all’intervento delle insegnanti, che hanno impedito che i minori venissero affidati a persone non autorizzate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Il ministro Piantedosi si complimenta con i due poliziotti che hanno salvato l'anziana svenuta per il monossido di carbonio Il ministro Piantedosi ha espresso apprezzamento per l’intervento dei poliziotti Jonathan e Paolo a Pescara, che hanno salvato un’anziana signora svenuta a causa del monossido di carbonio. Si finge baby sitter e cerca di prendere una bimba a scuola: sventato un rapimento a Roma Una donna si è presentata questa mattina in una scuola dell’infanzia di Monteverde, a Roma, fingendosi baby sitter e cercando di portare via una bambina di 3 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Referendum giustizia, Valditara: Gratteri? Colossale e involontario spot a favore del SìIn questi giorni infiamma il dibattito in merito al referendum della Giustizia del prossimo 22 e 23 marzo. Di recente hanno fatto discutere le parole del magistrato e procuratore di Napoli Nicola Grat ... tecnicadellascuola.it Valditara: Nel 2026 960 milioni alla scuola/ In calo aggressioni ai prof, Albanese? Serve pluralismoDaniele Capezzone ha intervistato il ministro Valditara e dopo l’annuncio dei 960 milioni di euro per la scuola in vista del 2026, l’esponente del governo è stato incalzato sui recenti incontri a ... ilsussidiario.net INTERVIENE IL MINISTERO Il ministro Giuseppe Valditara, si legge, «si è prontamente attivato per acquisire dal dirigente scolastico tutti gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad accertare le responsabilità del gesto di propaganda facebook