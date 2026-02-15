Valanga vicino Courmayeur travolti e uccisi due scialpinisti
Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nel Canale del Vesses, vicino a Courmayeur, in Valle d'Aosta. La slavina, causata da intense nevicate nelle ultime ore, ha sepolto i due uomini mentre percorrevano il pendio. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nel Canale del Vesses in Val Veny nei pressi di Courmayeur in Valle d'Aosta. Lo comunicano i soccorritori. Le operazioni di ricerca e soccorso sulla valanga del Canale del Vesses sono concluse. Come riferiscono i soccorritori, 'non risultano altre persone coinvolte'. Il bilancio è, quindi, di 2 persone decedute – una estratta già morta dalla neve e una morta in ospedale – e una ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale 'Città della Salute-Molinette' di Torino. Nazionalità delle vittime e riconoscimento. 🔗 Leggi su Agi.it
Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valanga
Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda.
