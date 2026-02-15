Valanga sopra Madesimo un disperso

Una valanga si è staccata ieri sera nella zona del Lago Nero, sopra Madesimo, causando la scomparsa di una persona. La neve si è sganciata dalle pendici ripide e ha travolto un escursionista che stava attraversando il sentiero. I soccorritori stanno cercando ancora di rintracciare l'uomo, mentre le squadre di intervento sono state allertate immediatamente.

20.35 Ancora una valanga sulle montagne della Valchiavenna in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero. Un distacco di neve ha coinvolto 4 persone,coppie di amici in motoslitta. In tre sarebbero stati tratti in salvo mentre le ricerche proseguono per un quarto disperso. E' l'ennesimo incidente di questo tipo in montagna nelle ultime settimane, con le squadre di soccorso impegnate in un intervento complesso reso difficile anche dalle condizioni del terreno e dalla presenza d'accumuli nevosi instabili.