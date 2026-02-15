Valanga in Laventina identificate le vittime | due cittadini belgi di 35 e 30 anni

Due cittadini belgi di 35 e 30 anni sono morti dopo una valanga in Valle Leventina, causata dal forte accumulo di neve nel versante tra Pizzo Centrale e Pizzo Prevat. La tragedia si è verificata venerdì 13 febbraio, quando gli sci-escursionisti sono stati travolti dalla massa di neve. Le autorità hanno confermato le identità delle vittime e stanno indagando sulle cause dell'incidente.

La polizia cantonale ticinese ha completato gli accertamenti sull’identità dei due sci-escursionisti morti venerdì 13 febbraio ad Airolo Arriva l’identificazione formale delle due vittime della valanga che venerdì 13 febbraio ha travolto un gruppo di sci-escursionisti in Valle Leventina, nella zona compresa tra il Pizzo Centrale e il Pizzo Prevat, nel territorio di Airolo. A comunicarlo è la polizia cantonale ticinese, che ha reso noto che si tratta di un cittadino belga di 35 anni residente in Belgio e di un connazionale di 30 anni che viveva in Germania. La tragedia si era consumata nel primo pomeriggio di venerdì, quando – per cause che restano al vaglio dell’inchiesta – la massa nevosa si è staccata investendo tre persone impegnate in un’escursione con gli sci.🔗 Leggi su Quicomo.it

