valanga fuoripista sopra courmayeur un morto e due feriti gravi

Una valanga si è staccata nella mattinata del 15 febbraio in Val Veny, sopra Courmayeur, causando la morte di un uomo e ferendo gravemente altri due sciatori. La slavina ha sorpreso i tre appassionati di sci fuori pista, che si trovavano a circa 2.500 metri di altezza, in un tratto noto per essere particolarmente pericoloso. La squadra di soccorso è intervenuta rapidamente, recuperando due dei feriti e trovando il disperso senza vita.
Una domenica drammatica sulle montagne della Valle d’Aosta, dove una valanga si è staccata nella mattinata del 15 febbraio in Val Veny, sopra Courmayeur, travolgendo tre sciatori impegnati in un fuoripista. Il distacco è avvenuto nel canale del Ves, ai piedi del massiccio del Monte Bianco. Il bilancio è pesantissimo: uno degli sciatori è morto, mentre gli altri due sono stati estratti vivi dalla neve e trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Aosta. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando una macchina dei soccorsi imponente. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e gli uomini del Sagf della Guardia di Finanza di Entreves. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
