Articolo in aggiornamento Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. È avvenuto nel canale del Ves. Le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza, si sono concluse nel primo pomeriggio. Il bilancio è di due vittime, una deceduta sul posto e l'altra in pronto soccorso. Una terza persona è stata estratta viva e trasferita d'urgenza all'ospedale Città della Salute-Molinette di Torino. Sono tre, dunque, le persone coinvolte, una femmina e due maschi, presumibilmente di nazionalità francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Valanga fuoripista sopra Courmayeur, coinvolti degli sciatori: due vittime

