Valanga fuoripista sopra Courmayeur coinvolti degli sciatori | due vittime

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, sopra Courmayeur, travolgendosi alcuni sciatori che stavano scendendo fuori pista. La neve ha seppellito due persone, che ora sono al centro delle operazioni di soccorso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con gli elicotteri e le unità specializzate. La slavina si è verificata in una zona conosciuta per le sue discese impegnative, attirando molti appassionati di sci fuoripista.
Articolo in aggiornamento Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. È avvenuto nel canale del Ves. Le operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato il soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza, si sono concluse nel primo pomeriggio. Il bilancio è di due vittime, una deceduta sul posto e l'altra in pronto soccorso. Una terza persona è stata estratta viva e trasferita d'urgenza all'ospedale Città della Salute-Molinette di Torino. Sono tre, dunque, le persone coinvolte, una femmina e due maschi, presumibilmente di nazionalità francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
