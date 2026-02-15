Valanga a Forcella Segura nel Tesino | coinvolte sei persone

Una valanga ha coinvolto sei persone a Forcella Segura nel Tesino, provocando scompiglio tra gli escursionisti presenti. L’incidente si è verificato poco prima delle 11 di questa mattina, creando panico tra chi stava percorrendo il sentiero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno lavorando per recuperare i feriti e mettere in sicurezza la zona.

Elicottero subito sul posto. Il bollettino valanghe dell'Euregio presenta un pericolo marcato in diverse zone della nostra provincia Sono stati sicuramente momenti di paura quelli chi si sono vissuti poco prima delle 11 di oggi, domenica 15 febbraio, nel Tesino. Intorno alle 10:48, infatti, una valanga si è staccata in località Forcella Segura a circa 2.400 metri di quota. Il distaccamento nevoso ha coinvolto sei persone, che per fortuna sono uscite in autonomia dalla massa creata dalla valanga. Sul posto è intervenuto l'elicottero, allertato da Trentino Emergenza, il quale ha effettuato le operazioni di ricerca. PAT * TESINO – VALANGA A FORCELLA SEGURA: «SEI PERSONE TRAVOLTE RIESCONO A USCIRE AUTONOMAMENTE, INTERVENTO DELL'ELICOTTERO DI TRENTINO EMERGENZA»Questa mattina alle 10.48 una valanga si è staccata in località Forcella Segura a circa 2400 metri di quota, nel Tesino. L'evento ha coinvolto sei persone, ... agenziagiornalisticaopinione.it PAT * «VALANGA A FORCELLA SEGURA NEL TESINO»Questa mattina alle 10.48 una valanga si è staccata in località Forcella Segura a circa 2400 metri di quota, nel Tesino. L'evento ha coinvolto sei persone, ... agenziagiornalisticaopinione.it