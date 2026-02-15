Valanga a Forcella Segura nel Tesino | coinvolte sei persone

Una valanga ha investito Forcella Segura nel Tesino, coinvolgendo sei escursionisti e lasciandoli bloccati sotto la neve. La slavina si è staccata improvvisamente, sorprendendo i presenti durante una gita mattutina. I soccorritori sono intervenuti subito, portando soccorso e cercando di individuare chi fosse rimasto sotto il manto nevoso.

Elicottero subito sul posto. Il bollettino valanghe dell'Euregio presenta un pericolo marcato in diverse zone della nostra provincia Sono stati sicuramente momenti di paura quelli chi si sono vissuti poco prima delle 11 di oggi, domenica 15 febbraio, nel Tesino. Intorno alle 10:48, infatti, una valanga si è staccata in località Forcella Segura a circa 2.400 metri di quota. Il distaccamento nevoso ha coinvolto sei persone, che per fortuna sono uscite in autonomia dalla massa creata dalla valanga. Sul posto è intervenuto l’elicottero, allertato da Trentino Emergenza, il quale ha effettuato le operazioni di ricerca.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Una valanga si è staccata a Forcella Segura nel Tesino, coinvolgendo sei escursionisti che stavano attraversando la zona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.