Vacanze-benessere | Aidit chiede detrazioni fiscali per rilanciare il settore e renderlo più accessibile

Aidit ha proposto di introdurre detrazioni fiscali per le vacanze benessere, in risposta alla crisi del settore e per favorire un turismo più accessibile. La richiesta mira a sostenere le strutture che offrono servizi di relax e salute, come spa e centri benessere, spesso poco accessibili a causa dei costi elevati. La proposta prevede un incentivo che potrebbe ridurre le spese per le famiglie e incentivare le prenotazioni in strutture specializzate.

Vacanze-Benessere: La Proposta per una Nuova Detrazione che Punta a Rilanciare il Turismo e la Salute. L'idea di rendere più accessibili le vacanze dedicate alla cura della persona è al centro di una proposta innovativa lanciata da Aidit Federturismo Confindustria durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L'associazione guidata da Domenico Pellegrino suggerisce di introdurre detrazioni fiscali per le vacanze-benessere, con l'obiettivo di trasformare un servizio spesso considerato un lusso in un investimento nella salute e nel benessere dei cittadini. Un Mercato in Crescita e un Bisogno di Accessibilità.