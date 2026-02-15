Vacanze a rate | 1 italiano su 4 preferisce il Buy Now Play Later per viaggiare nel 2026

Un italiano su quattro ha deciso di optare per il sistema Buy Now Play Later per programmare le ferie del 2026, perché questa soluzione permette di suddividere i pagamenti. Secondo i dati dell’osservatorio HeyLight, questa modalità di pagamento aiuta le famiglie a pianificare meglio le spese e ad acquistare più servizi turistici. Molti turisti scelgono questa opzione per evitare di spendere tutto in una volta sola e per poter prenotare con maggiore tranquillità.

Cresce la pratica dei pagamenti flessibili per gestire le spese familiari. Il settore dell'ospitalità vale 38,7 miliardi. Il dato attesta che i viaggi sono una spesa a cui le famiglie italiane non vogliono rinunciare. E pur di godersi una settimana di relax, sono disposte a pagare a rate. Secondo una ricerca di HeyLight, la piattaforma Buy Now Pay Later di Compass, il 26% degli italiani ha dichiarato di voler pagare le vacanze un po' per volta. Vacanze «a rate», le agevolazioni non mancanoGli esperti lo definiscono «effetto apprendimento»: nel circuito dei consumi la dimestichezza con un bene-servizio di provata utilità agisce da volano per il mercato. Vacanze di fine anno con il debito: il 48% in più paga le ferie a rateLa voglia di vacanza dei lombardi non ha prezzo. C'è un dato che più di altri lo testimonia: il 48% in più di finanziamenti sottoscritti tra settembre e novembre per pagare un viaggio o un periodo. Il Buy Now Pay Later non sarà più lo stesso. Con il nuovo decreto-legge sul credito al consumo, l'Italia recepisce la direttiva europea CCDII e porta anche le soluzioni BNPL dentro il perimetro normativo del credito al consumo.