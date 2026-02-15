Usa | Rubio a Bratislava l' incontro con il presidente della Slovacchia Pellegrini

Il segretario di Stato americano Marco Rubio visita Bratislava e si incontra con il presidente della Slovacchia, Peter Pellegrini, per discutere di cooperazione economica e sicurezza regionale. Durante l'incontro, hanno affrontato anche le sfide legate alla stabilità dei confini orientali dell’Europa e alle relazioni con l’Unione Europea. Rubio ha portato una delegazione di funzionari statunitensi, che ha visitato anche il centro di coordinamento militare locale.

(LaPresse) Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il presidente della Slovacchia Peter Pellegrini durante la sua visita a Bratislava domenica. Rubio è in Slovacchia per una visita volta a rafforzare i legami tra i due paesi. La visita fa seguito al discorso tenuto da Rubio sabato alla conferenza annuale sulla sicurezza di Monaco, dove ha lanciato un messaggio rassicurante agli alleati dell'America, usando un tono meno aggressivo ma comunque fermo riguardo all'intenzione dell'amministrazione di rimodellare l'alleanza transatlantica e promuovere le sue priorità.