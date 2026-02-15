Usa Obama rompe il silenzio sul video razzista di Trump | ‘Il senso del decoro pubblico è stato perso’

Barack Obama ha commentato il video razzista diffuso da Donald Trump, affermando che il rispetto per il decoro pubblico si è dissolto. Il video, che mostrava i coniugi Obama come animali e riproponeva stereotipi discriminatori, ha suscitato molte polemiche. Di recente, l’ex presidente ha criticato pubblicamente questa rappresentazione offensiva, sottolineando come tali immagini alimentino odio e divisioni. Un esempio concreto di come si diffondano contenuti che peggiorano il clima sociale.

Il video dipingeva i coniugi Obama in modo offensivo, rappresentandoli come animali e includendoli in una raffigurazione che ripropone un vecchio stereotipo discriminatorio L'ex presidente degli Usa Barack Obama ha espresso, seppur in maniera indiretta, una critica in merito al video dal contenuto razzista diffuso sui social media dall'attuale presidente Donald Trump. Nel video in questione, Obama e sua moglie Michelle venivano rappresentati con sembianze di scimmie. Durante una puntata di 47 minuti del podcast di Brian Tyler Cohen, Obama ha parlato della mancanza di "vergogna" e del "decoro" che un tempo guidavano i comportamenti dei rappresentanti pubblici, sottolineando come questi valori ormai sembrino scomparsi.