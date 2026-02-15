Usa ferma nave ombra in Oceano Indiano

Le forze militari statunitensi hanno intercettato la petroliera Veronica III nell’Oceano Indiano, perché si sospetta che trasportasse petrolio venezuelano soggetto a sanzioni. La nave, che era stata seguita dal Mar dei Caraibi, è stata fermata alle 21.00. La vicenda si inserisce in un’operazione volta a bloccare il traffico di petrolio illegale proveniente dal Venezuela.

21.00 Abbordata da militari Usa un'altra petroliera soggetta a sanzioni nell'Oceano Indiano,la Veronica III,dopo averla seguita dal Mar dei Caraibi nel tentativo di individuare petrolio illegale proveniente dal Venezuela.A riferirlo il Pentagono in un post, secondo cui "la nave ha cercato di sfidare la quarantena del presidente Trump,sperando di sfuggire" ma "l'abbiamo fermata". Il Venezuela ha subìto per diversi anni sanzioni statunitensi sul petrolio e ha fatto affidamento su una flotta ombra di petroliere.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it "Sequestrati articoli militari cinesi diretti all'Iran": il blitz delle forze Usa sulla nave nell'Oceano Indiano Le forze speciali statunitensi hanno condotto un'operazione di sequestro a bordo di una nave in transito nell'Oceano Indiano, intercettando articoli militari di origine cinese destinati all'Iran. Usa, l'esercito americano abborda petroliera nell'Oceano Indiano dopo averla rintracciata dai Caraibi L’esercito americano ha intercettato una petroliera sanzionata nell’Oceano Indiano, dopo averla seguita dai Caraibi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Russia, la Gran Bretagna minaccia di sequestrare una petroliera della flotta ombra. Gli USA sequestrano nell’Oceano Indiano la petroliera Aquila II della flotta ombraWashington. Le Forze statunitensi hanno intercettato e abbordato la petroliera autorizzata Aquila II nell'Oceano Indiano ... ilnautilus.it La flotta fantasma di Putin: così 3mila navi ‘ombra’ aggirano le sanzioni Usa e minacciano l’OccidenteRoma, 7 gennaio 2026 – Viaggiano nei mari di mezzo mondo sotto copertura, hanno equipaggi di decine di nazionalità con gente che lavora molto e parla poco, sfuggono generalmente all'attenzione dei ... quotidiano.net Nella puntata di Start Weekend raggiungiamo un arcipelago al largo della Tanzania, nella più grande riserva naturale dell’Oceano Indiano, scopriamo i menù e i cocktail ispirati alle Olimpiadi invernali ed esploriamo come la moda dialoga con il suo passat facebook Usa abbordano petroliera sanzionata nell'Oceano Indiano x.com