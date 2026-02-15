USA-Europa | Rubio propone cooperazione ma chiede una svolta strategica ai partner continentali

Il senatore Rubio ha proposto una maggiore cooperazione tra gli Stati Uniti e l’Europa, ma ha anche chiesto ai partner europei di rivedere le loro strategie. La richiesta nasce dopo che Washington ha mostrato apertura verso i paesi dell’Unione, ma vuole vedere cambiamenti concreti nelle politiche europee, specialmente in ambito di sicurezza e difesa. Rubio ha sottolineato l’importanza di un approccio più coordinato per affrontare le sfide globali.

Rubio Riapre all'Europa, Ma Impone una Condizione: "Rivedete le Strategie". Washington ha lanciato un segnale di distensione verso l'Europa, ma con una richiesta precisa: una revisione delle strategie continentali. Il segretario di Stato americano Antonio Rubio ha espresso un rinnovato interesse per una cooperazione transatlantica rafforzata, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e incertezze economiche globali. L'iniziativa, annunciata il 15 febbraio 2026, ha già suscitato reazioni contrastanti, in particolare da Berlino. Un Contesto di Tensioni e la Necessità di Riconciliazione. L'apertura di Rubio giunge dopo un periodo di frizioni tra Stati Uniti ed Europa, dovute a divergenze su questioni cruciali come la gestione della guerra in Ucraina, le politiche commerciali e la difesa.

Friedrich Merz ha preso parola a Monaco e ha confermato che le tensioni tra Stati Uniti ed Europa sono ormai evidenti, a causa di divergenze politiche e di interesse.

Marco Rubio ha dichiarato che negli Stati Uniti desiderano un’Europa forte, perché credono che i due siano strettamente collegati.

