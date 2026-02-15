US deports 9 to Cameroon despite court protections NYT says

L’amministrazione Trump ha deportato di nascosto nove persone in Camerun, anche se molte di loro avevano ottenuto protezioni legali in tribunale. Secondo il New York Times, le deportazioni sono avvenute senza informare i giudici e in violazione delle decisioni di tutela. Uno dei cittadini rimpatriati aveva presentato ricorso contro l’ordine di espulsione, ma è stato comunque rispedito nel suo paese d’origine. Le autorità americane non hanno ancora commentato ufficialmente l’accaduto, mentre le vittime denunciano un’azione improvvisa e poco trasparente.

Feb 14 (Reuters) - The Trump administration secretly deported nine people to Cameroon, despite many of them having U.S. court protections against such action and none of them hailing from that African nation, the New York Times reported on Saturday. DHS, the State Department and Cameroon's Ministry of External Affairs did not immediately respond to Reuters requests for comment. Reuters could not immediately reach attorneys representing the detainees. The administration of President Donald Trump has not announced any deal in which Cameroon agreed to accept deportees from other nations.