URGENTE Addio al cromosoma Y? La verità sulla possibile estinzione del maschio umano!

Il cromosoma Y sta progressivamente scomparendo, e questa perdita potrebbe portare all’estinzione del sesso maschile. La causa principale è la riduzione dei geni presenti in questo cromosoma, che si sta evolvendo più lentamente rispetto agli altri. Uno studio recente evidenzia come, se questa tendenza continua, in futuro potrebbero scomparire le caratteristiche maschili. La questione solleva preoccupazioni sulla diversità genetica e sul futuro della specie umana.

Il cromosoma Y sta scomparendo e con lui il gene che determina il sesso maschile: ecco cosa potrebbe accadere alla nostra specie secondo la genetica. C'è una verità inquietante che aleggia silenziosa nel nostro DNA: il cromosoma Y, il "guardiano" del sesso maschile, sta lentamente scomparendo. Minuscolo rispetto al suo gemello X, con appena una cinquantina di geni contro i circa 900 dell'altro, il cromosoma Y sta attraversando un lungo processo di erosione genetica. Ogni milione di anni perde in media 5 geni e, se la tendenza continuerà così, tra circa 11 milioni di anni potrebbe scomparire del tutto.