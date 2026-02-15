Uomini e Donne | Martina Cardamone risponde ad una particolare domanda su Flavio Ubirti

Martina Cardamone è tornata a parlare di Flavio Ubirti e lo ha fatto con una risposta netta. A settimane dalla scelta a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice si è ritrovata davanti a una domanda che ha sorpreso anche i fan più affezionati. Un’utente le ha suggerito di fare qualcosa di clamoroso nei confronti dell’ex tronista, ora fidanzato con Nicole Belloni. Anche il trono di Sara Gaudenzi è pilotato? La segnalazione gravissima Uomini e Donne news: la risposta di Martina Cardamone che fa rumore. Il botta e risposta è nato nella classica box di domande su Instagram, lo spazio in cui molti ex protagonisti di Uomini e Donne rispondono a curiosità e commenti dei follower. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Durante la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua decisione, scegliendo Nicole Belloni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Ciro e Martina dopo l’esterna 9 febbraio - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno rifiutato un confronto con Ciro Solimeno: l'indiscrezione; Uomini e donne, Ciro ricomincia da Martina ma in esterna va in difficoltà; Uomini e Donne, anticipazioni 2-6 febbraio: Ciro contro Martina, Sabrina incassa e Mauro chiude con Gemma.

Uomini e Donne, vatti a riprendere Flavio: la riposta di Martina Cardamone alla fanL’ex corteggiatrice Martina Cardamone ha replicato così ad una follower che la invitava a riprovarci con l’ex tronista Flavio Ubirti ... isaechia.it

Uomini e Donne, Martina Cardamone risponde a chi le chiede di andarsi a riprendere FlavioMartina Cardamone è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne: è arrivata fino all’ultimo, ma alla fine Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni. Flavio e Nicole stanno vivendo la loro storia, ... ilvicolodellenews.it

Uomini e Donne, “vatti a riprendere Flavio”: la riposta di Martina Cardamone alla fan L’ex corteggiatrice ha replicato così ad una follower che la invitava a riprovarci con l’ex tronista facebook