Una notte allo Zen per difendere la legalità | Ho vent' anni e abito qui la paura non ci fermerà

Ieri sera ho partecipato al secondo presidio notturno, organizzato dall'assessore Ferrandelli, presso l'immobile del quartiere Zen assegnato a una famiglia, che appena entrata in casa è stata vittima di atti intimidatori: nei giorni scorsi è stata lanciato una pietra, mandando in frantumi il vetro della veranda, sono arrivate anche minacce agli assegnatari e la famiglia ha lasciato l'abitazione per paura. Mi chiamo Alessandro Salerno, ho vent'anni, studio giurisprudenza all'Università di Palermo, sono attivista del Network Giovani del Movimento 5 Stelle e abito a pochi passi dallo Zen.

Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa.

