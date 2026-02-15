Una notte allo Zen per difendere la legalità | Ho vent' anni e abito qui la paura non ci fermerà
Un giovane di 20 anni ha deciso di partecipare a una notte allo Zen per difendere la legalità, dopo che un’auto parcheggiata vicino all’immobile è stata danneggiata da un colpo di pietra. La sera scorsa, si è unito al presidio organizzato dall’assessore Ferrandelli nel quartiere, dove un famiglia appena insediata ha ricevuto minacce e intimidazioni. La pietra lanciata nei giorni passati ha rotto il vetro di una finestra, alimentando il clima di tensione nel quartiere.
Ieri sera ho partecipato al secondo presidio notturno, organizzato dall'assessore Ferrandelli, presso l'immobile del quartiere Zen assegnato a una famiglia, che appena entrata in casa è stata vittima di atti intimidatori: nei giorni scorsi è stata lanciato una pietra, mandando in frantumi il vetro della veranda, sono arrivate anche minacce agli assegnatari e la famiglia ha lasciato l’abitazione per paura. Mi chiamo Alessandro Salerno, ho vent’anni, studio giurisprudenza all’Università di Palermo, sono attivista del Network Giovani del Movimento 5 Stelle e abito a pochi passi dallo Zen.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Uno stabile allo Zen ha recentemente assegnato una casa popolare a una famiglia di otto persone, inserita regolarmente nella graduatoria per l'emergenza abitativa.
