Una mini scarpa per Orest e Giada i primi nati del 2026 a San Mauro

Il Comune ha dato il benvenuto nella comunità ai due nuovi nati consegnando ai rispettivi genitori le scarpe in miniatura Sono state consegnate sabato mattina le mini scarpe, simbolo della tradizione sammaurese, ad Orest e Giada, il primo maschietto e la prima femminuccia nati nel 2026 a San Mauro Pascoli. Il Comune ha dato il benvenuto nella comunità ai due nuovi nati consegnando ai rispettivi genitori le scarpe in miniatura, due splendidi capolavori che rendono omaggio alle eccellenze e al patrimonio manifatturiero del paese dei calzolai, realizzate dal mastro ciabattino Luigi Garofani, presente alla consegna.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il primo gennaio 2026 a Bologna sono nati tre bambini, tra cui Almir, Antonio e una bambina.

A Roma, i primi nati del 2026 sono Lavinia, Ottavia, Jiayi, Luca e Benedetta.

Uccise per una scarpa macchiata: condannato a 18 anni, è polemica«Io non ci sto. E non lo dico solo perché hanno ammazzato il mio fidanzato davanti ai miei occhi», scuote il capo Simona Capone e le lacrime le rigano il volto. Lei non alza la voce. Ma intorno a lei ... napoli.repubblica.it

IL GRAN FINALE DELA CARNEVALE E DELLA CORRIDA A SAN MAURO A SIGNA • Sfilata dei Carri: Il momento clou sono i carri allegorici che percorrono le vie del borgo, accompagnati da musica e gruppi mascherati a terra. Inizio ore 14.30 • Atmosfera di facebook