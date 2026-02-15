Un San Valentino perfetto per Aurispa Dfv | vittoria per 3-0 a Campobasso

Aurispa Dfv ha vinto 3-0 contro il Campobasso, un risultato che porta entusiasmo tra i tifosi. La partita si è giocata a Campobasso, dove la squadra ha dominato fin dall’inizio, sfruttando al massimo le occasioni create. La vittoria, arrivata proprio il giorno di San Valentino, ha regalato ai giocatori un sorriso speciale in un momento importante della stagione.

Importante successo per la squadra salentina nell'anticipo della sesta giornata di ritorno del girone blu di serie A3 Credem Banca LECCE - Nel giorno di San Valentino, Aurispa Dfv affronta in trasferta Campobasso per l'anticipo della 6a giornata di ritorno del girone blu di Serie A3 Credem Banca. Il sestetto di partenza di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: l'opposto Santangelo, gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Aurispa Dfv ci mette qualche istante per entrare in partita ma, dopo i primi scambi non fortunati, trova continuità sul servizio di Mazzone e prende un buon margine di vantaggio (5-8).