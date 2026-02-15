Un grande Malen non basta alla Roma Allisson regala il pari al Napoli
Malen segna due volte, ma la Roma non riesce a vincere contro il Napoli, che trova il pareggio grazie a un gol di Alisson Santos. La partita termina 2-2, con i gol di Malen al 7’ del primo tempo e al 26’ della ripresa, mentre Spinazzola segna per la Roma al 40’ del primo tempo. Il Napoli risponde con il rigore di Malen al 26’ e il gol di Alisson Santos al 37’ della seconda frazione. Il portiere napoletano regala il pareggio con un tiro preciso, mentre la squadra partenopea schiera Milinkovic-Savic in porta e tre difensori centr
Napoli-Roma 2-2 RETI: 7' pt Malen, 40' pt Spinazzola, 26' st Malen (rig), 37' st Alisson Santos. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Rrahmani 5 (25' st Alisson Santos 7), Buongiorno 5.5, Beukema 6; Gutierrez 5, Lobotka 6, Elmas 6.5 (34' st Gilmour sv), Spinazzola 6.5 (25' st Olivera 6); Politano 6 (39' st Mazzocchi sv), Vergara 5.5 (34' st Giovane 6.5); Hojlund 6. In panchina: Meret, Contini, Lukaku. Allenatore: Conte 6.5. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6; Celik 5.5, Cristante 6, Pisilli 6 (20' st El Ayanoui 6), Wesley 7 (27' st Tsimikas 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Meno Malen che c’è Allisson Santos: il Napoli riagguanta la Roma, è 2-2 al Maradona
Allisson Santos ha evitato una sconfitta al Napoli contro la Roma, portando il punteggio sul 2-2 al minuto finale.
Alla Roma non basta Malen, il Napoli non molla e al Maradona finisce 2-2
Malen segna due volte per la Roma, ma il Napoli trova il pareggio nel finale e il risultato finisce 2-2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma-Cagliari 2-0, pagelle: Malen arma letale, Pisilli stupisce; Malen sì che è un centravanti...gran doppietta al Cagliari, la Roma aggancia la Juve al 4° posto; Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Per Gasperini gli incedibili sono Wesley e Malen. Io sacrificherei Svilar con la garanzia di fare una grande squadra; Malen: Non siamo soddisfatti, volevamo la vittoria. La Roma ha grande ambizione.
Un grande Malen non basta alla Roma, Allisson regala il pari al NapoliNapoli-Roma 2-2 RETI: 7' pt Malen, 40' pt Spinazzola, 26' st Malen (rig), 37' st Alisson Santos. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Rrahmani 5 (25' st ... gazzettadelsud.it
Malen: Non siamo soddisfatti, volevamo la vittoria. La Roma ha grande ambizioneL'attaccante giallorosso dopo il pari contro il Napoli: Gasperini mi ha parlato della posizione che voleva io ricoprissi. Sono felice di essere qui ... ilromanista.eu
Grande partita, ma alla fine usciamo dal Maradona con un pareggio A segno Malen con una doppietta Forza Roma! facebook
#Malen: "Non siamo soddisfatti, volevamo la vittoria. La #Roma ha grande ambizione" #ASRoma #NapoliRoma x.com