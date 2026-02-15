un grande malen non basta alla roma allisson regala il pari al napoli

Napoli-Roma 2-2 RETI: 7' pt Malen, 40' pt Spinazzola, 26' st Malen (rig), 37' st Alisson Santos. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Rrahmani 5 (25' st Alisson Santos 7), Buongiorno 5.5, Beukema 6; Gutierrez 5, Lobotka 6, Elmas 6.5 (34' st Gilmour sv), Spinazzola 6.5 (25' st Olivera 6); Politano 6 (39' st Mazzocchi sv), Vergara 5.5 (34' st Giovane 6.5); Hojlund 6. In panchina: Meret, Contini, Lukaku. Allenatore: Conte 6.5. ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6; Celik 5.5, Cristante 6, Pisilli 6 (20' st El Ayanoui 6), Wesley 7 (27' st Tsimikas 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Allisson Santos ha evitato una sconfitta al Napoli contro la Roma, portando il punteggio sul 2-2 al minuto finale.

Malen segna due volte per la Roma, ma il Napoli trova il pareggio nel finale e il risultato finisce 2-2.

