Paz De Fina organizza un “Concerto narrativo” per raccontare le sfide delle persone migranti, portando in scena storie di partenze obbligate e ritorni irraggiungibili. Durante lo spettacolo, vengono condivise testimonianze di chi lascia il proprio paese in cerca di un futuro migliore, solo per trovare strade diverse da quelle immaginate. La musica accompagna i racconti, creando un legame tra le emozioni espresse e il pubblico presente.

Storie di umanità migrante, di partenze necessarie e di ritorni impossibili, di speranze e di distanze da colmare, di radici che si spezzano e di approdi che non somigliano mai alle attese. Un pugno di canzoni che parlano di viaggio e di alienazione, sogni e sradicamento. Sono quelle che porterà in Brianza Pasquale De Fina, musicista e cantautore dalla sensibilità spiccata e dalle collaborazioni preziose, da Manuel Agnelli a Cristina Donà: lo farà venerdì alle 21 con un “ concerto narrativo “ che si terrà nella biblioteca civica di Verano, in via Nazario Sauro. Qui approderà Volwo, attuale progetto di Paz De Fina, che vede lui stesso a voce e chitarra acustica, affiancato da Luca Dai a chitarra elettrica, e-bow e armonica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un “Concerto narrativo“ di Paz De Fina

Il presidente della Comunità ebraica di Bologna interviene in merito alla marcia della pace svoltasi in città, dopo le polemiche sulla seconda parte dell’evento in piazza Nettuno.

