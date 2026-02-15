Un cliente si sente e male e muore chiuso un B&b irregolare a San Pietro

Un cliente si sente male e muore, perché il B&b irregolare di San Pietro era privo di registrazioni ufficiali. La polizia ha scoperto che l’alloggio non aveva le autorizzazioni necessarie e non teneva traccia degli ospiti. Durante un blitz, gli agenti hanno trovato numerosi documenti mancanti e camere non conformi alle norme.

La morte improvvisa di un cliente ha fatto scattare i controlli in un B&b in zona Prati a Roma. È emerso che i clienti non venivano registrati. Prati, ospite non registrato muore in un b&b: attività chiusa per dieci giorni. Un avvocato si è sentito male nella sua camera non lontano da San Pietro, ha avvisato un amico ma poi è deceduto. Gli agenti hanno scoperto che nella struttura i clienti non venivano segnalati al comm.