Un bimbo dal cuore bruciato due pareri medici
Tommasino, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, è in coma farmacologico e le sue condizioni sono ancora critiche, ma stabili. La differenza tra i due ospedali riguarda la possibilità di un trapianto: mentre il Bambino Gesù esclude questa opzione, il Monaldi ha deciso di inserirlo nella lista d’attesa. La famiglia aspetta risposte definitive, mentre il bambino riceve cure intensive nel reparto di terapia intensiva.
Le condizioni del piccolo, che si trova in coma farmacologico, continuano a essere gravi ma stabili. Secondo il Bambino Gesù, Tommasino non è trapiantabile ma l’ospedale Monaldi la pensa diversamente: «Resta in lista d’attesa». Cruciali le prossime ore. Il tempo scorre inesorabile e, a fatica, il cuore del piccolo Tommasino continua a battere attaccato a una macchina. Mentre i riflettori nazionali sono puntati sul caso del «trapianto sbagliato», nei corridoi dell’ospedale Monaldi di Napoli c’è un bimbo di due anni che sta lottando tra la vita e la morte e c’è una famiglia intera che vive ore di angoscia e dolore. 🔗 Leggi su Laverita.info
Per il bimbo col cuore "bruciato" adesso è scontro tra i medici
Il bambino di due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore “bruciato” a causa di gravi danni, e ora i medici si scontrano sulle prossime mosse terapeutiche.
Bimbo trapiantato con cuore “bruciato”, indagati sei medici dell’ospedale Monaldi
La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.
Bimbo trapiantato con un cuore 'bruciato', la mamma: È primo nella lista per un altro organo. Ministero: Ricerca in Italia e all'esteroChiederemo un parere al Bambin Gesù. Sequestrata la box del trasporto, Procura e Regione indagano su quanto accaduto al Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi
Bimbo con il cuore 'bruciato', il legale: Non è più trapiantabile. Arrivato il parere del Bambino Gesù di RomaL'avvocato della famiglia lo ha reso noto a 'Mi manda Raitre'. Schillaci: Faremo chiarezza. AO dei Colli: È stabile in quadro di grave criticità. Resta in lista trapianti
Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell'ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto
