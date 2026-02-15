Tommasino, il bambino con il cuore gravemente danneggiato, è in coma farmacologico e le sue condizioni sono ancora critiche, ma stabili. La differenza tra i due ospedali riguarda la possibilità di un trapianto: mentre il Bambino Gesù esclude questa opzione, il Monaldi ha deciso di inserirlo nella lista d’attesa. La famiglia aspetta risposte definitive, mentre il bambino riceve cure intensive nel reparto di terapia intensiva.

Le condizioni del piccolo, che si trova in coma farmacologico, continuano a essere gravi ma stabili. Secondo il Bambino Gesù, Tommasino non è trapiantabile ma l’ospedale Monaldi la pensa diversamente: «Resta in lista d’attesa». Cruciali le prossime ore. Il tempo scorre inesorabile e, a fatica, il cuore del piccolo Tommasino continua a battere attaccato a una macchina. Mentre i riflettori nazionali sono puntati sul caso del «trapianto sbagliato», nei corridoi dell’ospedale Monaldi di Napoli c’è un bimbo di due anni che sta lottando tra la vita e la morte e c’è una famiglia intera che vive ore di angoscia e dolore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un bimbo dal cuore bruciato, due pareri medici

Il bambino di due anni, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha subito un trapianto di cuore “bruciato” a causa di gravi danni, e ora i medici si scontrano sulle prossime mosse terapeutiche.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.