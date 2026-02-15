Un belvedere sull’Arno | Portare i cittadini in alto

Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana, ha visitato il Museo della Ceramica Coccapani a Calcinaia per conoscere il progetto Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano. La sua visita si è concentrata sull’opportunità di portare i cittadini in alto, offrendo loro un punto di vista privilegiato sull’Arno. Durante l'incontro, ha osservato da vicino le iniziative che collegano arte, natura e comunità nella zona.

Prima visita istituzionale a Calcinaia, per Cristina Manetti, assessora alla cultura della Regione Toscana, che ieri l'altro si è recata al Museo della Ceramica Coccapani per conoscere da vicino il progetto Ecosistema culturale Valdera nord Monte Pisano. Manetti ha effettuato un tour in provincia di Pisa nella tappa calcinaiola, ad accoglierla, c'era il sindaco Cristiano Alderigi, l'assessora alla Cultura Giulia Guelfi e il direttore scientifico del museo Antonio Alberti, che ha illustrato la storia del museo come memoria storica del territorio. La visita è poi proseguita con un sopralluogo alla Torre degli Upezzinghi, arrivando sul lungarno, luoghi d'interesse del progetto.