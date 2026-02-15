Un bacio a Viterbo la Comunità pagana italiana | No a demonizzazioni e paure medievali | VIDEO

La Comunità pagana italiana critica l'evento “Un bacio a Viterbo” perché ritiene che alimenti paure e stereotipi medievali. L’associazione denuncia che le rappresentazioni rischiano di demonizzare le pratiche pagane, creando un’immagine distorta e negativa. La manifestazione si terrà nel centro storico di Viterbo tra il 21 febbraio e l’1 marzo, con l’obiettivo di rivitalizzare la zona.

La Comunità pagana italiana interviene su “Un bacio a Viterbo”, l'evento di Spazio Viterbo, l'ufficio chiamato a rilanciare il centro storico, in programma il prossimo fine settimana (21-22 febbraio) e quello successivo (28 febbraio - 1 marzo). Attraverso ViterboToday la Comunità pagana replica, a firma di 14 realtà, alla petizione contro la manifestazione in cui pratiche esoteriche e simboli pagani vengono descritti come “armi del nemico di Dio”, causa di “terribili disturbi psicologici e spirituali” e associati al satanismo. La petizione fa appello anche al vescovo Orazio Francesco Piazza e alla sindaca Chiara Frontini affinché intervengano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

La Comunità pagana italiana ha criticato l’evento “Un bacio a Viterbo” perché teme che possa alimentare stereotipi e paure medievali.

La città di Viterbo si unisce a una rete dedicata alla promozione del patrimonio medievale italiano, puntando sul turismo storico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.