Ultras e fuochi d’artificio in curva inchiesta chiusa per 6 tifosi Ma non erano pericolosi

Sei tifosi del Bologna sono stati assolti dopo aver acceso fuochi d’artificio durante una partita, che secondo le autorità non rappresentavano un rischio reale. La polizia aveva avviato un’indagine dopo averli visti esplodere i petardi tra la tifoseria, ma le verifiche hanno confermato che le sostanze usate erano innocue e non avevano causato danni.

Bologna, 15 febbraio 2026 – Fuochi d'artificio in curva, chiusa l'inchiesta per sei tifosi rossoblù. Sono accusati di lancio pericoloso di oggetti (legge speciale anti-violenza nelle manifestazioni sportive). L'avviso di fine indagine (fascicolo del pm Andrea De Feis) è arrivato nei giorni scorsi. I tifosi rossoblù erano stati denunciati per i fuochi d'artificio esplosi al Dall'Ara in occasione della partita di Europa League contro il Brann, disputata il 6 novembre 2025. Prima dell'inizio dell'incontro, finito sullo 0-0, dalla curva Bulgarelli era partita una coreografia di fuochi pirotecnici, durata diversi minuti.