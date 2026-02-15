Ultimissime Juve LIVE | La Penna ribaltato Spalletti parole grosse con Marotta
La Penna ha deciso di cambiare idea, scartando le sue precedenti posizioni, dopo aver ricevuto nuove informazioni dai dirigenti della Juventus. Spalletti si è lasciato andare a parole dure nei confronti di Marotta durante un colloquio a porte chiuse, scatenando tensioni all’interno dell’ambiente sportivo. La situazione si è accesa nel giro di poche ore, con scontri verbali che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 febbraio 2026. Inter Juve, caos all’intervallo. Gazzetta: parole grosse di Spalletti verso Marotta. Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri. Ore 08.42 – Inter Juve, caos all’intervallo. Gazzetta: parole grosse di Spalletti verso Marotta. Scontro sfiorato tra Modesto e Ferri Moviola Inter Juve, i giornali ribaltano La Penna: primo giallo per Kalulu è eccessivo, il secondo è assurdo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Durante l’intervallo di Inter-Juve, il clima si è surriscaldato.
