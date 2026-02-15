Ultimissime Juve LIVE | La Penna ribaltato Spalletti parole grosse con Marotta

La Penna ha deciso di cambiare idea, scartando le sue precedenti posizioni, dopo aver ricevuto nuove informazioni dai dirigenti della Juventus. Spalletti si è lasciato andare a parole dure nei confronti di Marotta durante un colloquio a porte chiuse, scatenando tensioni all’interno dell’ambiente sportivo. La situazione si è accesa nel giro di poche ore, con scontri verbali che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.