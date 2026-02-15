Ultimissime Inter LIVE | vittoria a San Valentino contro la Juve tra le polemiche parla Chivu

Chivu ha commentato le polemiche dopo la vittoria dell'Inter contro la Juventus a San Valentino. La partita si è conclusa con un risultato che ha acceso discussioni tra tifosi e commentatori sportivi. L’ex difensore ha spiegato che l’Inter ha dato il massimo sul campo, nonostante le tensioni create dall’arbitro. La partita, giocata sotto gli occhi di molti appassionati, ha visto momenti intensi e decisioni contestate.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE di SABATO 14 FEBBRAIO. Chivu dopo Inter Juve: «Rosso a Kalulu? Tocco leggero, ma non è simulazione! Tenga le mani a casa. Oggi eravamo bloccati, siamo consapevoli di un aspetto». Le parole di Chivu dopo Inter Juve: l'analisi del tecnico. Inter Juventus 3-2: partita folle a San Siro, la decide Zielinski! Inter, Pio Esposito: Contenti per questa vittoria importante, volevamo battere la Juve. Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN, al termine del derby d'Italia vinto per 3-2 sulla Juventus.