Udine più sicura | operazione Alto Impatto controlla aree critiche e identifica irregolarità sull’immigrazione

Il 14 febbraio 2026, le forze dell’ordine di Udine hanno svolto l’operazione “Alto Impatto” per aumentare la sicurezza in città. Questa operazione ha portato al controllo di diverse zone considerate a rischio, con l’obiettivo di individuare irregolarità legate all’immigrazione. Durante le verifiche, sono state identificate 230 persone e sono stati controllati numerosi veicoli e attività sospette. L’intervento ha coinvolto ufficiali di polizia, carabinieri e forze di sicurezza locali, che hanno lavorato insieme in modo coordinato.

Udine sotto controllo: Operazione congiunta delle forze dell'ordine identifica 230 persone. Udine è stata al centro di un'intensa attività di controllo del territorio nella giornata di ieri, 14 febbraio 2026. L'operazione, parte del programma "Alto Impatto", ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Reparto Prevenzione Crimine e Polizia Locale, con l'obiettivo di contrastare la microcriminalità e il degrado urbano. Sono state identificate 230 persone e controllate otto attività commerciali, con particolare attenzione rivolta a stabili ferroviari abbandonati in via Giulia e via Buttrio.