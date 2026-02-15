Ucraina Hillary Clinton | La posizione di Trump sul conflitto è vergognosa

Hillary Clinton ha criticato duramente Donald Trump per la sua posizione sull’Ucraina, definendola “vergognosa”, perché sostiene politiche che, secondo lei, mettono a rischio la stabilità della regione. Di recente, l’ex Segretario di Stato ha sottolineato come le scelte dell’attuale presidente Usa possano indebolire l’impegno degli Stati Uniti nel supportare il paese colpito dal conflitto. Durante un’intervista, ha ricordato che le decisioni di Trump, tra cui il taglio di aiuti militari, hanno creato tensioni con alleati europei e complicato la lotta contro l’aggressione russa.

L'ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha definito " vergognosa " la posizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti dell' Ucraina. "Penso che il tentativo di costringere l'Ucraina a un accordo di resa con Putin sia vergognoso", ha dichiarato Clinton durante il suo intervento alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, durante un panel intitolato "La divisione Occidente-Occidente: ciò che resta dei valori comuni". "Credo che l'Ucraina stia combattendo in prima linea per la nostra democrazia e i nostri valori di libertà e civiltà, perdendo migliaia di persone e vedendo il proprio Paese distrutto dalla mania di un solo uomo di controllarle, e credo che Trump non capisca o non gliene importi nulla di questa sofferenza", ha aggiunto.