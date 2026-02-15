Ubriaco con un coltello blocca un autobus a Rocca Priora fermato

Un uomo di 35 anni, sotto l’effetto dell’alcol, ha impedito il passaggio di un autobus Cotral a Rocca Priora, brandendo un coltello e rifiutando di scendere. La scena si è svolta domenica pomeriggio in via Roma, dove il conducente ha chiamato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno disarmato l’uomo, portandolo via in stato di arresto.

Un 35enne ubriaco ha bloccato autobus Cotral rifiutandosi di scendere e mostrando un coltello. I carabinieri lo hanno disarmato e denunciato. Nessun ferito.