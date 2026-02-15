Tutto sul bob la Formula 1 delle Olimpiadi invernali che in Germania è quasi religione
Il bob, disciplina che in Germania ha quasi un ruolo di fede, ha fatto notizia perché si sta rinnovando con nuove tecnologie. La gara di questa stagione ha visto un aumento di velocità, grazie a innovazioni nei materiali delle slitte. Molti atleti provenienti da tutto il mondo si sfidano ancora di più su piste sempre più veloci e impegnative.
Il bob è lo sport forse più riconoscibile delle Olimpiadi Invernali. Tutti, anche i non appassionati, lo associano alle discese con slitte di fortuna tra amici o in famiglia su prati innevati. Qualunque bambino cresciuto sulle Alpi o sugli Appennini ha vissuto una situazione simile almeno una volta nella vita. A livello sportivo, però, il bob è molto più complesso e nella sua storia ha avuto una grande evoluzione. Il mezzo è cambiato diverse volte e oggi la sua carrozzeria è composta da fibra di carbonio e fibra di vetro, il telaio da leghe metalliche leggere e i pattini sono di acciaio. Il progresso tecnologico è costante, a caccia della miglior soluzione aereodinamica possibile, un po’ come in Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Olimpiadi invernali, Germania impressionata per la rapidità dei lavori sulla pista da Bob a Cortina (Sueddeutsche)
Milano-Cortina: c'è un principe che ha partecipato, come pilota di bob, a ben cinque edizioni delle Olimpiadi invernali
A 67 anni, il principe Alberto di Monaco ricorda le sue esperienze alle Olimpiadi invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Bob ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutto quello che devi sapere; La pista di bob di Cortina come non si è ancora mai vista. Le prove degli allenamenti lungo i 1650 metri del nuovo tracciato con 110 metri di dislivello. Uno slalom tra le 16 curve con punte di velocità che possono superare i 130 km/h. di Lorenzo Briani, inviato; La pista da bob di Cortina da 118 milioni costruita in due anni, viaggio tra fango e cavi scoperti: L'opera è bellissima ma intorno quando è giorno capisci che sei in un vero cantiere; LIVE Bob a 2 maschile, Prove Olimpiadi 2026 in DIRETTA: la Germania fa la voce grossa. Ottimi test per Baumgartner.
