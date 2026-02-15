Tutto sul bob la Formula 1 delle Olimpiadi invernali che in Germania è quasi religione

Il bob, disciplina che in Germania ha quasi un ruolo di fede, ha fatto notizia perché si sta rinnovando con nuove tecnologie. La gara di questa stagione ha visto un aumento di velocità, grazie a innovazioni nei materiali delle slitte. Molti atleti provenienti da tutto il mondo si sfidano ancora di più su piste sempre più veloci e impegnative.

Il bob è lo sport forse più riconoscibile delle Olimpiadi Invernali. Tutti, anche i non appassionati, lo associano alle discese con slitte di fortuna tra amici o in famiglia su prati innevati. Qualunque bambino cresciuto sulle Alpi o sugli Appennini ha vissuto una situazione simile almeno una volta nella vita. A livello sportivo, però, il bob è molto più complesso e nella sua storia ha avuto una grande evoluzione. Il mezzo è cambiato diverse volte e oggi la sua carrozzeria è composta da fibra di carbonio e fibra di vetro, il telaio da leghe metalliche leggere e i pattini sono di acciaio. Il progresso tecnologico è costante, a caccia della miglior soluzione aereodinamica possibile, un po’ come in Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

