Tutti gli amori portano a Roma | il palcoscenico si tinge di passione e risate con Marco Capretti e Beba Albanesi

Marco Capretti e Beba Albanesi portano in scena “Tutti gli amori portano a Roma” perché vogliono far scoprire al pubblico il lato più divertente e intenso della città eterna. Durante lo spettacolo, i due attori si alternano tra battute spiritose e momenti di passione, facendo sorridere e emozionare gli spettatori. La rappresentazione, ambientata tra le strade di Trastevere, cattura l’attenzione con dialoghi vivaci e scenografie colorate. Un dettaglio interessante: la pièce include anche riferimenti alle leggende più antiche sulla città, come quella di un segreto nascosto sotto il Colosseo.

C'è un segreto millenario che si nasconde tra i vicoli di Trastevere e i marmi del Colosseo, un segreto che i poeti sussurrano da secoli: leggete la parola Roma al contrario e troverete Amor. Non è un semplice gioco linguistico, ma il destino scritto nel nome stesso della Città Eterna. Parte da questa suggestione affascinante lo spettacolo "Tutti gli amori portano a Roma", in una crociera di emozioni e divertimento. Ma chi sono i timonieri di questa nave carica di emozioni? Sul palco troviamo un'accoppiata formata da due talenti straordinari: la verve comica di Marco Capretti e la grazia vocale di Beba Albanesi.