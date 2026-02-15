Tutta la gioia di Malagò | Stiamo assistendo a qualcosa di storico!
Giovanni Malagò ha assistito alla gara di Livigno, dove l’Italia ha conquistato la sua ventunesima medaglia, portando a casa il risultato dopo anni di impegno. La manifestazione ha visto atleti italiani lottare con determinazione, dimostrando che i sacrifici fatti nel tempo stanno dando frutti concreti. Malagò ha commentato con entusiasmo, sottolineando che questa vittoria rappresenta un momento speciale per lo sport italiano.
Sotto il sole splendente di Livigno l'emozione del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò è lo specchio di una giornata storica: in meno di un'ora l'Italia ha raggiunto e superato il record di medaglie olimpiache di Lillehammer 1994 con l'oro di Federica Brignone e Lisa Vittozzi e l'argento di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nello snowboard cross a squadre proprio a Livigno: "Stiamo assistendo a qualcosa di storico, per le nostre bravissime atlete e i nostri straordinari atleti, ma questo successo ci rende così felici anche perché stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro di anni e anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
