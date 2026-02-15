Tunisian police detain opposition figure Olfa Hamdi at airport

Olfa Hamdi, figura di spicco dell’opposizione tunisina, è stata fermata dalla polizia al suo arrivo all’aeroporto di Tunisi, secondo quanto riporta la stampa locale. La sua presenza in aeroporto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno visto gli agenti accompagnarla fuori dall’area dei controlli. La motivazione ufficiale dell’arresto non è ancora chiara, ma l’evento si inserisce in un clima di crescente tensione politica nel paese.

TUNIS, Feb 15 (Reuters) - Tunisian police detained opposition figure Olfa Hamdi as she arrived at the country's main airport on Sunday, local media reported, in the latest move against a critic of President Kais Saied. Hamdi, leader of the Third Republic party, was detained shortly after disembarking from a flight, the reports said. She resides abroad and previously served as CEO of Tunisia's national carrier Tunisair. Hamdi has repeatedly criticized Saied's rule and called for the formation of a transitional government and early presidential elections. Opposition figures described the arrest as part of a wider crackdown on dissent, as Tunisia grapples with deepening polarization since Saied assumed sweeping powers in 2021, a move critics have denounced as a coup.