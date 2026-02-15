TS – sfogo sui social dopo l’espulsione clamorosa E Bastoni si ‘nasconde’…

Dopo l’espulsione eclatante durante Inter-Juve, Tommaso Bastoni ha deciso di non commentare l’accaduto sui social, preferendo mantenere il silenzio. La scena si è svolta davanti a migliaia di tifosi e ha acceso una forte discussione tra gli appassionati. Tuttosport conferma che l’episodio resterà nelle cronache sportive per molto tempo.

2026-02-15 15:34:00 Arrivano conferme da Tuttosport: Quanto successo nel corso di Inter-Juve ha dell’incredibile e farà parlare ancora a lungo. Nel corso del primo tempo, infatti, Kalulu è stato espulso per un fallo inesistente ai danni di Bastoni, che si è tuffato in maniera plateale e avrebbe meritato a sua volta il secondo giallo per simulazione. Un errore arbitrale chiarissimo che ha fatto il giro del mondo e ha condizionato tutta la partita. Il terzino francese in campo ha provato a protestare, chiedendo l’intervento del VAR, ma secondo il regolamento non è possibile richiamare un arbitro al monitor per un cartellino giallo e l’espulsione è stata quindi confermata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.

