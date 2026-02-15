Troppo neoliberisti | il sindacato britannico rompe con il Labour

Il sindacato britannico Unite ha deciso di allontanarsi dal Labour il 15 febbraio 2026, accusando il partito di aver adottato politiche troppo neoliberiste. La decisione nasce da una crescente insoddisfazione tra i lavoratori rappresentati, che vedono le recenti scelte del partito come una svolta troppo orientata al mercato. In particolare, alcuni membri del sindacato hanno denunciato la riduzione delle tutele sociali e l’aumento delle privatizzazioni nel programma del Labour. Questa rottura segna un cambiamento significativo nel panorama politico del Regno Unito, creando nuove tensioni nel principale partito di opposizione.

