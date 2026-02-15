Troppi Rambo senza freni da fermare perché violenti

Daniele Novara, pedagogista e scrittore, denuncia che molti giovani vengono influenzati da adulti che mostrano comportamenti violenti e poco responsabili. Questi modelli sbagliati spingono i ragazzi a imitare azioni impulsive, spesso con conseguenze gravi. Un esempio concreto si è visto recentemente in una lite scoppiata in un parco cittadino, dove alcuni adulti hanno reagito con aggressività. Novara osserva che questa mancanza di esempio positivo sta indebolendo l’autorità degli adulti e creando un clima di confusione tra i giovani.

Uno dei cambiamenti più preoccupanti riscontrati da Daniele Novara nella sua professione di pedagogista, educatore e scrittore, è proprio la progressiva perdita di autorevolezza, di testimonianza e di coerenza degli adulti nel loro ruolo e nel porsi come punto di riferimento. Che rapporto corre (e il verbo pare appropriato) tra il bullismo, fenomeno alquanto diffuso nel mondo adolescenziale e giovanile, e quelli che lo praticano quando guidano?. Per cominciare: il bullismo è violenza. Presenta delle caratteristiche scientifiche piuttosto nette: si tratta di un accanimento continuativo nei confronti di un soggetto indifeso, con l'intenzione di fargli del male.