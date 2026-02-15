Trieste perde Claudio Sterpin | l’impegno nella vicenda Resinovich e la ricerca di una verità ancora incompleta

Claudio Sterpin è morto oggi a Trieste, lasciando un vuoto nel caso Resinovich, che da anni tiene sotto scacco la città. Sterpin, noto avvocato e figura di spicco nella ricerca della verità, aveva dedicato molto del suo tempo alla causa, spesso affrontando rischi e ostacoli per ottenere risposte chiare. La sua scomparsa si verifica proprio mentre si avvicinavano nuovi sviluppi nelle indagini, alimentando il senso di perdita tra amici e colleghi.

Trieste in Lutto: Scompare Claudio Sterpin, Figura Chiave nel Caso Resinovich. Trieste piange la scomparsa di Claudio Sterpin, avvenuta oggi 15 febbraio 2026. La notizia ha riportato al centro dell’attenzione la complessa vicenda di Liliana Resinovich, e ha suscitato profondo cordoglio nel fratello della giovane donna, Sergio Resinovich, che ha sottolineato l’impegno costante di Sterpin nella ricerca della verità. Un Impegno Instancabile per la Verità. Sergio Resinovich ha espresso il suo dolore per la perdita di Claudio Sterpin, definendolo una persona che ha sempre combattuto per fare luce sulla morte della sorella Liliana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Claudio Sterpin, noto maratoneta triestino, è morto questa notte dopo aver passato mesi a cercare risposte sulla scomparsa di Liliana Resinovich.

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e residente a Trieste, è morto improvvisamente a causa di un infarto.

