Trieste perde Claudio Sterpin | l’impegno nella vicenda Resinovich e la ricerca di una verità ancora incompleta
Claudio Sterpin è morto oggi a Trieste, lasciando un vuoto nel caso Resinovich, che da anni tiene sotto scacco la città. Sterpin, noto avvocato e figura di spicco nella ricerca della verità, aveva dedicato molto del suo tempo alla causa, spesso affrontando rischi e ostacoli per ottenere risposte chiare. La sua scomparsa si verifica proprio mentre si avvicinavano nuovi sviluppi nelle indagini, alimentando il senso di perdita tra amici e colleghi.
Trieste in Lutto: Scompare Claudio Sterpin, Figura Chiave nel Caso Resinovich. Trieste piange la scomparsa di Claudio Sterpin, avvenuta oggi 15 febbraio 2026. La notizia ha riportato al centro dell’attenzione la complessa vicenda di Liliana Resinovich, e ha suscitato profondo cordoglio nel fratello della giovane donna, Sergio Resinovich, che ha sottolineato l’impegno costante di Sterpin nella ricerca della verità. Un Impegno Instancabile per la Verità. Sergio Resinovich ha espresso il suo dolore per la perdita di Claudio Sterpin, definendolo una persona che ha sempre combattuto per fare luce sulla morte della sorella Liliana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Addio a Claudio Sterpin, cercava la verità sulla morte di Liliana Resinovich
Claudio Sterpin, noto maratoneta triestino, è morto questa notte dopo aver passato mesi a cercare risposte sulla scomparsa di Liliana Resinovich.
Chi era Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich morto a Trieste: l'ultima promessa sul decesso dell'amica
Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e residente a Trieste, è morto improvvisamente a causa di un infarto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Spara colpi in aria con la pistola, poi scappa ma perde la carta d'identità: 19enne nei guai; Claudio Sterpin, morto a 86 anni l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a parlare con lei prima della scomparsa; Morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich - POP; Giallo Liliana Resinovich: è morto Claudio Sterpin, testimone chiave del caso.
Trieste saluta Claudio Sterpin, una vita tra passioni, battaglie e memoriaÈ morto Claudio Sterpin, figura conosciuta e profondamente radicata nella realtà triestina. A darne notizia è stata la trasmissione Quarto Grado, che ne ha ricordato il profilo umano e il lungo impegn ... triestecafe.it
TRIESTE | MORTO CLAUDIO STERPIN, L’86ENNE AMICO DEL CUORE DI LILIANA RESINOVICH14/02/2026 TRIESTE – È morto Claudio Sterpin, l’86enne legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 Dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto di San Giov ... antennatre.medianordest.it
Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, ha appreso questa mattina, sabato 14 febbraio, la notizia della morte di Claudio Sterpin. Questa la sua prima reazione alla triste notizia. Video di Andrea Lasorte facebook
Morto Claudio Sterpin, l' amico di Liliana Resinovich che non credeva al suicidio x.com