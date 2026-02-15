Trieste annienta Napoli Basket | Rizzetta chiede scuse Magro impone reazione immediata per il futuro

Trieste ha battuto Napoli Basket con un punteggio di 110-84, causando una sconfitta pesante per la squadra campana. Rizzetta, presidente dei napoletani, si rivolge ai tifosi chiedendo scuse per la prestazione, mentre l'allenatore Magro insiste su una risposta rapida per migliorare le prossime partite. Napoli ha mostrato difficoltà in difesa e in attacco, subendo un parziale significativo nel secondo quarto.

Trieste doma il Napoli Basket: Rizzetta chiede scuse ai tifosi, Magro chiede una reazione immediata. Napoli Basket travolta da una pesante sconfitta sul campo del Trieste, con un risultato finale di 110-84. Il presidente Matt Rizzetta ha espresso le sue scuse ai tifosi per la prestazione insufficiente della squadra, mentre l'allenatore Alessandro Magro ha sottolineato la necessità di una reazione immediata in vista degli imminenti impegni, tra cui il quarto di finale di Coppa Italia contro Bologna. Una partita compromessa fin dalle prime battute. La trasferta a Trieste si è rivelata subito in salita per la squadra campana. Il Napoli Basket ha subito un'altra pesante sconfitta a Trieste, dove ha incassato 70 punti in appena 20 minuti di gioco. La sfida tra Trieste e Napoli praticamente non comincia nemmeno, visto che i padroni di casa chiudono i primi dieci minuti a quota 38 punti e vanno all'intervallo col massimo vantaggio sul 70-43. La Guerri Napoli Basket scende in campo stasera per l'anticipo contro Trieste. Serve un cambio di atteggiamento dopo le due recenti sconfitte. Il presidente del Napoli Basket parla dopo il tonfo a Trieste (110-84, con un primo tempo da 70 punti subiti). Il numero uno del club azzurro chiede scusa e apre a provvedimenti.