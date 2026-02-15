Tribunale garantisce 24 ore settimanali di sostegno ad alunno disabile Risorse non possono limitare i diritti

Il tribunale di Napoli ha deciso che un alunno disabile dell’istituto “Settembrini” di Maddaloni deve ricevere 24 ore di supporto settimanale, perché le risorse non possono bloccare il suo diritto all’istruzione. La sentenza sottolinea che ogni studente con disabilità ha diritto a un’assistenza adeguata, indipendentemente dai limiti di bilancio. La decisione arriva dopo che la famiglia aveva chiesto un incremento delle ore di sostegno, sostenendo che il minimo previsto non era sufficiente per le sue esigenze. Il giudice ha evidenziato come la scuola debba garantire l’inclusione scolastica senza compromessi.

Il tribunale accoglie il ricorso della famiglia contro ministero e scuola, sottolineando il diritto del minore a un insegnante per l'intera frequenza scolastica Secondo quanto riportato nella sentenza, il minore è affetto da "ritardo mentale grave, che lo rende inabile al 100% in situazione di handicap grave". Il linguaggio verbale è assente e la comunicazione avviene tramite gesti, suoni e mimica; non comprende i messaggi scritti. L'alunno necessita di accompagnamento negli spostamenti e presenta forti difficoltà di memoria a breve termine. Il Tar ha ricordato come, secondo una giurisprudenza consolidata e ribadita dalla Corte di Cassazione, la carenza di risorse finanziarie o organizzative non può giustificare la negazione dei diritti costituzionali.