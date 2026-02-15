Trentino | all’asta Malga Sternozzena tra pascoli e sviluppo apistico per 5 anni

Castello Tesino: all'asta la gestione di Malga Sternozzena, un'opportunità tra pascoli e apicoltura. Il comune di Castello Tesino, nel cuore del Trentino, ha lanciato un bando per affidare a un gestore l'alpeggio di Malga Sternozzena e il suo pascolo per i prossimi cinque anni. L'offerta economicamente più vantaggiosa, con una base d'asta di 3.900 euro annui, sarà selezionata entro il 24 febbraio, aprendo una finestra di opportunità per operatori del settore e apicoltori interessati a valorizzare un patrimonio alpino locale. Un alpeggio da rilanciare: la sfida del comune. L'amministrazione comunale ha deciso di puntare su un bando pubblico per dare nuova vita a Malga Sternozzena, un bene di proprietà comunale che rappresenta una risorsa importante per l'economia e le tradizioni del territorio.