Trent’anni fa la violenza sessuale divenne un reato contro la persona
Tre decenni fa, la violenza sessuale venne riconosciuta come reato contro la persona, grazie alle battaglie delle femministe e a un lungo percorso parlamentare che durò diversi anni. In quel periodo, le donne italiane si mobilitarono per ottenere leggi più severe e tutelare meglio i loro diritti. Un esempio concreto fu la modifica del codice penale, che impose pene più dure per chi commetteva questi reati.
Il 15 febbraio del 1996, appena trent'anni fa, venne approvata la legge "Norme contro la violenza sessuale" che dopo quasi vent'anni e sei legislature riconosceva la violenza sessuale non più come un reato contro la morale e il buon costume, ma come un delitto contro la persona. Le donne cominciarono dunque a essere considerate soggetti di diritto, anziché mere rappresentanti dell'istituzione familiare, del buon costume, della morale pubblica e, in definitiva, della proprietà maschile.
Solo sì è sì. Pronto Donna aderisce alla mobilitazione contro la modifica del reato di violenza sessuale
Pronto Donna ha deciso di partecipare alla protesta contro la proposta di cambiare la legge sulla violenza sessuale.
Cultura del consenso e presidi contro le modifiche al reato di violenza sessuale
A Lecce, domenica, si svolgono due eventi per contrastare le ambiguità sulle modifiche al reato di violenza sessuale, che sono state introdotte dal Ddl Buongiorno.
La politica vuole cambiare la legge sulla violenza sessuale. Ma perché | 783
Trent'anni fa la nuova legge sullo stupro, reato contro la persona e non più contro la morale: il ricordo a Genova e la protesta contro il ddl Bongiorno. Le parlamentari trovarono un accordo segreto: la politica si era sempre rifiutata di riformare il Codice Rocco
