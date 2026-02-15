Trasporti | Regione Lazio migliorano dati Metromare e Roma-Viterbo piu’ regolari e meno guasti

La Regione Lazio annuncia che i servizi Metromare e Roma-Viterbo sono più affidabili a causa di interventi recenti. A gennaio 2026, i treni e i mezzi pubblici sono stati più puntuali e hanno registrato meno guasti rispetto all’anno precedente. Un esempio concreto è l’aumento delle corse in orario, che ora arrivano con meno ritardi.

Nel mese di gennaio 2026, il servizio ferroviario delle linee Roma-Viterbo e Metromare ha mostrato un miglioramento significativo rispetto allo stesso periodo del 2025. Secondo quanto riportato dalla Regione Lazio, l'analisi dei report relativi alle soppressioni mette in evidenza un cambiamento concreto nella stabilità del servizio, caratterizzato da una marcata riduzione delle corse cancellate su tutte le tratte. Riduzione delle Soppressioni sulla Metromare. Per quanto riguarda la Metromare, le soppressioni totali si sono ridotte dell'84 per cento, con un calo del 39 per cento delle cancellazioni dovute a guasti ai treni gestiti da Cotral, la compagnia dei trasporti Laziali.