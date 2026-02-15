Trappola fatale Muore annegato nell’auto finita capovolta nel fosso

Giovanni Rossi, 35 anni, è morto annegato dopo che la sua auto si è capovolta in un fosso a Bozzano, un incidente che ha sorpreso molti residenti. L’auto è finita nel canale mentre l’uomo cercava di attraversare una strada bagnata dalla pioggia intensa di questa mattina. Ricordato come un ragazzo attivo e sorridente, Rossi aveva passato le ultime ore tra amici e famiglia, senza immaginare che quella giornata avrebbe preso una piega così tragica.

A Bozzano in tanti se lo ricordano quando era ancora un ragazzino, e con la sua bicicletta pedalava su e giù per le colline della frazione. Ma soprattutto lo ricordano per quel "sorriso clamorosamente bello" che sbucava sotto ai capelli ricci. E che crescendo non era cambiato, era rimasto lo stesso "limpido e contagioso". "Impossibile pensare che ora sia tutto finito" dice un amico di Duccio Sargentini. Scomparso a 26 anni per un tragico incidente. Avvenuto lungo la via Poggio alle Viti, ieri, intorno alle 4 del mattino, quando per cause al vaglio della Polizia Stradale il giovane ha perso il controllo dell’auto diretta verso la via di Montramito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trappola fatale. Muore annegato nell’auto finita capovolta nel fosso Muore nell’auto finita dentro al fosso: la tragedia a Cascina Muore 78enne nell'auto finita nel fosso, la Lega di Cascina: "Strada priva delle paratie di sicurezza" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Trappola fatale. Muore annegato nell’auto finita capovolta nel fosso. Questa cagnolina che sta diventando vecchietta in strada ...anche i suoi cuccioli sono stati recuperati x ben due volte da noi volontarie ..... Da stamattina x organizzare gabbia trappola ecc ecc ,e per un fatale errore purtroppo è scattata prima che lei entrasse facebook