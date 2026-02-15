Trapianto non riuscito per un bimbo di 2 anni Fico | Momenti di intensa sofferenza

Un bambino di due anni ha subito un trapianto di cuore che non è andato a buon fine, un episodio che ha suscitato grande dolore tra i familiari. Il ministro Fico ha commentato la vicenda parlando di

"> Sequestro del cuore trapiantato: le indagini avviate dai Nas di Napoli. I carabinieri del Nas di Napoli hanno recentemente sequestrato il contenitore del cuore trapiantato a un bambino di soli due anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Monaldi. Purtroppo, il cuore è risultato danneggiato, avviando così un’indagine per accertare la dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo, la famiglia del piccolo è in attesa di un nuovo cuore compatibile. Le indagini si concentrano sulla noggia per capire come sia potuto avvenire il danno al prezioso organo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Un bambino di due anni non è sopravvissuto al trapianto di cuore avvenuto all’ospedale Monaldi, dopo che il procedimento si è interrotto in modo inaspettato.

A Napoli, un bambino di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore, ma le autorità hanno sequestrato il contenitore usato per il trasporto dell’organo.

